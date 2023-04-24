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В Орловской области разработают приложение для заказа самых доступных продуктов.Такое поручение было дано на аппаратном совещании в региональной администрации.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, разработать новый информационный продукт предполагается на основе практик, реализованных в других регионах России.

Орловцы при использовании приложения смогут получать информацию о том, где продаются самые дешевые товары из перечня социально значимых.

В целях недопущения роста цен на социально значимые продукты Департамент промышленности и торговли Орловской области на постоянной основе осуществляется взаимодействие с хозяйствами по вопросам применения минимальных торговых надбавок и снижения цен на ряд товаров. Кроме того, деппромторг обязался помогать продвижению на орловский потребительский рынок продукции местных товаропроизводителей.