Фото: Наталья Меркулова

В Орловской области цены на картофель, молоко и рыбу ниже средних показателей по ЦФО. Рейтинг составлен по данным Росстата.

Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента промышленности и торговли Орловской области Анатолий Новиков на аппаратном совещании в администрации области.

В рейтинге субъектов ЦФО Орловская область по наименьшей средней розничной цене находится:

- на 3 месте по ценам на картофель. В регионе стоимость составляет 24,39 рубля, в ЦФО – 30,49 рубля; - на 4 месте – на молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 – 3,2 % жирности. В регионе стоимость составляет 67,56 рубля, в ЦФО – 75,28 рубля; - на 5 месте – на рыбу замороженную неразделанную В регионе стоимость составляет 184,36 рубля, в ЦФО – 221,15 рубля; - на 6 месте – на яблоки. В регионе стоимость составляет – 92,9 рубля, в ЦФО – 106,08 рубля. Также на 6 месте находится цена на чай черный байховый. В регионе стоимость составляет 1081,56 рубля, в ЦФО – 1347,68 рубля; - на 7 месте – на баранину. В регионе стоимость составляет 600,05 рубля, в ЦФО – 713,97 рубля; - на 8 месте – на крупу гречневую. В регионе стоимость составляет 77,37 рубля, в ЦФО – 107,51 рубля. Также на 8 месте находится цена на лук репчатый. В регионе стоимость составляет 54,23 рубля, в ЦФО – 56,11 рубля.