В Орле прошел альтернативный субботник

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Данный субботник проходил в рамках экологического проекта «Чистые игры».

Проект «Чистые Игры» набирает популярность в нашей стране, в том числе и на территории Орловской области. Данное мероприятие позиционируется как экологический праздник, к которому привлекаются местные жители, волонтеры, студенты, школьники, активисты, местный бизнес.

Организатором проекта «Чистые Игры» на территории Орловской области выступает НКО «Социально-культурный фонд развития и инновации» при поддержке ООО “Кабельный Завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ”.

«Мне очень приятно, что реализуемый нашим Фондом проект «Чистые игры», набирает популярность. Местное сообщество с удовольствием откликается на приглашение, вносит посильный вклад в уборку нашего города от мусора и ТБО. За семь сезонов данного проекта около 2000 человек приняло активное участие, было собрано более 32 тонн мусора, треть из которого отправлена на переработку. Хочу поблагодарить всех неравнодушных граждан, принимающих участие в нашем проекте. Уверен, что вместе мы сделаем наш город, наш регион и нашу страну чище и комфортнее для проживания», - говорит Сергей Кутенев, Председатель попечительского Совета «Социально-культурного фонда развития и инновации».

До встречи в следующем сезоне!

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться перейдя по ссылке: https://социальныйфонд.рф/activities/ecocare/чистые-игры/