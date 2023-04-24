Фото: пресс-служба правительства Орловской области

В Орловской области благоустроили место проведения Дня Поля. С территории вывезли почти тонну мусора.

Территорию привели в порядок коллективы Департамента сельского хозяйства Орловской области и областного Управления ветеринарии 22 апреля во время субботника. Об этом сообщает пресс-служба правительства Орловской области.

Участники экологического мероприятия благоустроили участок одного из ведущих научных аграрных учреждений – Федерального научного центра зернобобовых и крупяных культур в Орловском муниципальном округе.

В 2023 году на этой территории 1 и 2 июля состоится День Поля, который пройдет в рамках Аграрной недели.

Совместно с сотрудниками научного учреждения участники субботника убрали территории, а также во время мероприятия было ликвидировано четыре несанкционированных свалки, собрано и утилизировано более 700 килограммов мусора.

Отметим, что в мероприятиях по уборке и благоустройству территории приняли участие 75 человек.