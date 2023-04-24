Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орловской области автоледи на иномарке отвлеклась от управления и вылетела в кювет. Авария произошла днем 22 апреля на автодороге «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы».

По данным региональной Госавтоинспекции, 41-летняя водитель автомобиля "Сузуки Свифт" двигалась по указанной автодороге со стороны города Дмитровск в направлении пгт Кромы. В районе 82 километра дороги женщина отвлеклась от управления авто и вылетела кювет с последующим опрокидыванием машины.

В результате ДТП водитель и 47-летний пассажир автомобиля получили телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 32 ДТП, среди которых четыре ДТП с пострадавшими, в результате пять человек получили телесные повреждения.