Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в пожаре пострадал 60-летний мужчина. Причину пожара выясняют специалисты.

Возгорание жилого дома и хозяйственной постройки в селе Бунино Урицкого района произошло 23 апреля около четырех утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На месте ЧС существовала угроза распространения огня на соседние постройки. Местные жители до приезда спасателей помогли выбраться из горевшего дома шестерым домочадцам. Среди эвакуированных оказалось двое детей. В больницу попал 60-летний мужчина. В результате пожара в доме сгорела кровля, дом выгорел изнутри, а также сгорела хозпостройка. От огня спасли две рядом распложенные хозяйственные постройки.

Всего за прошедшие выходные в Орловской области ликвидировали 131 возгорание, большая часть из которых приходится на тушение сухой травы и мусора.