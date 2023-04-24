В Орловской области пройдет ярмарка молодежных инициатив

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Торжественное открытие Ярмарки молодежных инициатив «Орел – 2023» пройдет 25 апреля в 11.00 в Фундаментальной библиотеке ОГУ имени И. С. Тургенева (Каменская площадь, д. 1). Выставка откроется в 10.00.

В рамках Ярмарки будет организована работа девяти площадок. Первой локацией станет интерактивная выставка, на которой будут представлены наиболее яркие молодежные инициативы вузов, ссузов, общественных организаций, органов молодежного самоуправления, учреждений, работающих с молодежью.

На второй площадке будет проходить рабочее совещание с координаторами муниципальных штабов #МЫВМЕСТЕ и представителями муниципальных образований, ответственных за реализацию молодежной политики. На третьей площадке гости участники мероприятия сыграют в интеллектуальную игру «Молодежь за ЗОЖ». Четвертая локация отводится для интерактивной лекции в рамках проекта «Знаю право», а пятая - для показа спектакля с последующим обсуждением на тему «Буллинг в молодежной среде.

На других площадках участники обсудят вопросы профилактики экстремизма и терроризма, подискутируют на тему актуальных интересов и потребностей разных групп молодежи, узнают основы избирательного права и избирательного процесса, а также посмотрят фильм о писателях-орловцах с последующим обсуждением.