Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Два пенсионера пострадали в столкновении мотоцикла и иномарки в Орле. Авария произошла утром 22 апреля.

По данным региональной Госавтоинспекции, 71-летний водитель мотоцикла "КМЗ 8155-02" ехал по улицеТульской со стороны переулка Южного в направлении Московского шоссе. На регулируемом перекрестке улица Тульская - переулок Ремонтный пенсионер столкнулся с автомобилем "Рено Клио" под управлением 48-летней женщины, которая двигалась по переулку со стороны улицы Паровозной в направлении улицы Березовой.

В результате ДТП телесные повреждения получила 69-летняя пассажирка мотоцикла. С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи женщина была доставлена в БУЗ БСМП им. Н.А.Семашко. После осмотра ее госпитализировали в отделение травматологии. Водитель мотоцикла был осмотрен фельдшером на месте ДТП, от госпитализации он отказался.