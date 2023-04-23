Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт23 апреля 2023 12:08

Орловские спортсмены привезли с соревнований по восточному боевому единоборству 23 медали

Десять из них – золотые
Нина СОКОЛОВА
Фото: ProSport57

Фото: ProSport57

Орловские спортсмены привезли с соревнований по восточному боевому единоборству 23 медали. Десять из них – золотые.

Соревнования по восточному боевому единоборству прошли в Москве. Посоревноваться в столицу приехали спортсмены со всей страны, а также единоборцы из Беларуси.

Нашу область представили спортсмены из Орла, Кром и Мценска. Ребята завоевали медали всех достоинств в дисциплине «Вьет Во Дао». О победителях и призерах рассказали в пресс-службе правительства региона.

Так, обладателями золотых медалей стали Руслан Салихов, Кирилл Шишкин, Лилия Бурмистрова, Алексей Тупиков, Анна Изотова, Анна Зайцева, Михаил Колпаков, Артем Либеров, Влада Мирошниченко, Анастасия Фасхутдинова. «Серебро» завоевали Рустам Худойназаров, Екатерина Булеева, Дарья Пронина, Александр Кандауров, Сергей Фатеев. Еще восемь орловцев поднялись на третью ступень пьедестала почета.