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Орловские спортсмены привезли с соревнований по восточному боевому единоборству 23 медали. Десять из них – золотые.

Соревнования по восточному боевому единоборству прошли в Москве. Посоревноваться в столицу приехали спортсмены со всей страны, а также единоборцы из Беларуси.

Нашу область представили спортсмены из Орла, Кром и Мценска. Ребята завоевали медали всех достоинств в дисциплине «Вьет Во Дао». О победителях и призерах рассказали в пресс-службе правительства региона.

Так, обладателями золотых медалей стали Руслан Салихов, Кирилл Шишкин, Лилия Бурмистрова, Алексей Тупиков, Анна Изотова, Анна Зайцева, Михаил Колпаков, Артем Либеров, Влада Мирошниченко, Анастасия Фасхутдинова. «Серебро» завоевали Рустам Худойназаров, Екатерина Булеева, Дарья Пронина, Александр Кандауров, Сергей Фатеев. Еще восемь орловцев поднялись на третью ступень пьедестала почета.