Фото: Орловский краеведческий музей

В Орловской области пройдет круглый стол, посвященный Судбищенской битве. Мероприятие состоится в июне.

Круглый стол, посвященный 468-летию Судьбищенской битвы, проведут Орловский краеведческий музей, Институт археологии РАН, ОГУ имени И.С. Тургенева, и Орловское краеведческое общество. Он пройдет 2-3 июня.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, поучаствовать в круглом столе могут представители российского научного сообщества, преподаватели вузов, научные сотрудники музейных учреждений, археологи, клубы военно-исторической реконструкции, члены поисковых отрядов, активисты детских военно-патриотических клубов, историки, искусствоведы и краеведы.

На мероприятии поговорят о русско-турецких войнах, развитии военного дела, формировании этнокультурной специфики, военно-исторической тематике в музейных пространствах, полях военной славы, военной археологии и другом. По результатам круглого стола издадут сборник научных трудов.