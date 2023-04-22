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В Орле осудили поджигателя чужой иномарки. Ближайшие два года пироман проведет за решеткой.

Житель областного центра решился на поджог «Ниссана» из-за личной неприязни, которую он испытывал к владельцу машины. Огонь полностью уничтожил этот внедорожник, а затем перекинулся на припаркованные рядом «Тойоту» и «Фольксваген». Так поджигатель причинил ущерб владельцам трех машин более чем на три миллиона рублей.

На орловца завели уголовное дело, которое рассмотрел Железнодорожный районный суд. Мужчине назначили два года колонии, а на его имущество наложили арест.

- Осужденный не согласился с назначенным ему наказанием и обжаловал приговор в апелляционном порядке. Однако Орловским областным судом его оставили без изменения. Приговор районного суда вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Орловской области.