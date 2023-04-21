Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на субботник выйдут представители 773 трудовых коллективов. Присоединиться ко дню чистоты может каждый.

Большой субботник в Орловской области состоится 22 апреля. В региональной столице убрать территории вызвались почти 25 тысяч работников трудовых коллективов.

– Присоединиться к уборке может каждый – достаточно очистить территорию вокруг своего дома, ближайший парк или сквер, – агитирует телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Помимо этого, прямо на субботнике орловцы смогут проголосовать за общественные территории которые благоустроят в следующем году. Там будут работать волонтеры, которые помогут разобраться с официальным порталом и изучить предложенные объекты.

Напомним, голосование за общественные территории проходит с 15 апреля по 31 мая.