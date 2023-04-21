На реализацию проектов сельского туризма орловцы могут получить грант в десять миллионов рублей Фото: Елена Зябкина

Отбор проектов развития сельского туризма на предоставление грантов «Агротуризм» пройдет с 26 апреля до 18:00 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Орловской области.

Средства можно будет направить на создание инфраструктуры для туристов, благоустройство территории, покупку оборудования, инвентаря и другие цели.

Свою заявку и документы с понедельника по пятницу необходимо предоставить в Департамент сельского хозяйства Орловской области по адресу: Орел, улица Максима Горького, 45, кабинет 38, e-mail: depagro@adm.orel.ru.

Отметим, что презентацию проекта можно приготовить в произвольной форме.

Подробнее о проведении конкурсного отбора можно узнать в управлении государственной поддержки АПК и инфраструктуры села Департамента сельского хозяйства Орловской области по телефону: (4862) 75-06-08.