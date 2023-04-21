Фото: Краеведческий музей в Орле Фото: Елена Зябкина

Орловцев приглашают на выставку «Светлое Христово Воскресение». На ней представят работы художников и мастеров, созданные для храмов и монастырей.

Выставка «Светлое Христово Воскресение» расположится в трех залах Орловского краеведческого музея. Работы местных мастеров, которые они создали для монастырей и храмов Орловщины, представит Артель православных художников.

В экспозицию войдут иконы, религиозная живопись, работы по металлу и дереву, мозаика и другие работы декоративно-прикладного искусства. На выставке также можно увидеть школьные работы, уникальные иконы орловских святых и образцы в профессиональной реставрации.

По информации Орловской митрополии, гости музея смогут познакомиться с работами живописца и священника Алексея Комова, которые посвящены Орловщине. Еще одной составляющей экспозиции станет фотовыставка.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 20 мая. Ул. Гостиная, 2 (6+)