Фото: администрация Орла

В Орле на Кольцевой появились тротуары. Ремонт улицы находится в активной стадии.

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. До 30 июня подрядчику ООО «Региондорстрой» необходимо уложить на участке 15-сантиметровое щебеночное основание и два слоя асфальта каждый по четыре сантиметра. Сбоку уложат серую брусчатку.

Напомним, ранее в Орле из-за комплексного ремонта дорог ограничили движение по ряду улиц. Так, до 30 июня движение будет ограничено по улице Кольцевой, улице Полярной и улице Энгельса. До 31 июля движение ограничат по улице Раздольной (от улицы Бурова до кольцевой развязки), улице Космонавтов на участке от улицы Металлургов до улицы Бурова. До 30 сентября — по Карачевскому шоссе от улицы Мостовой до границы города Орла, а до 15 октября — по улице Комсомольской от Карачевского до Кромского шоссе.