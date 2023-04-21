Фото: Елена Зябкина

В Орле отремонтируют библиотеку имени Бунина. Реставрация культурного объекта будет стоить около 16 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта на разработку проектной документации по консервации, реставрации и воссозданию объекта культурного наследия регионального значения составляет 16,4 миллионов рублей. Подрядчик, который выполнит работы, определится 19 мая. Он должен будет выполнить разработку до ноября 2023 года.

Здание библиотеки построили в 1958 году. Площадь земельного участка «Бунинки» составляет 4,6 квадратных метров. Финансирование на Выполнение проектной документации профинансируют из областного бюджета.