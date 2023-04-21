Фото: орловский ипподром Фото: Елена Зябкина

В Орловской области власти предлагают арендовать лошадей. Цена вопроса - от 1100 до 2750 рублей в месяц.

Департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области выставил на торги пять лошадей. Это жеребцы Гандбол и Сокол, кобыла Белла и мерины Максим и Ганнибал. Всех этих животных можно арендовать на 15 лет.

Вместе с лошадьми в аренду сдаются конюшни, беговая дорожка, навозохранилище, трибуна и другие помещения ипподрома, расположенного на улице Высоковольтной в Орле.

Отдельным лотом в аренду сдается подвал на улице Московской. Начальная цена аренды составляет 76 тысяч рублей в месяц.