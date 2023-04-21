Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловец предстанет перед судом за избиение сотрудника колонии. Мужчина сидит в тюрьме по четырем статьям.

Следственный комитет Российской Федерации по Орловской области завершил расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя Урицкого района области. Он обвиняется в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

В декабре 2022 года обвиняемый мужчина, содержащийся в исправительной колонии №2, избил одного из сотрудников УФСИН России по Орловской области. Он нанес потерпевшему мужчине удары по голове и туловищу. Ранее орловца осудили за четыре преступления, в том числе и особо тяжкое.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.