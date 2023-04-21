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Орловцам компенсируют стоимость путевок в загородные лагеря. Вернуть можно 85% или 100% от оплаты.

Порядок компенсации стоимости путевок в загородные лагеря утвердила администрация Орла. Получить компенсацию в 85% или 100% от стоимости можно в том случае, если ребенок находится в возрасте от 7 до 17 лет включительно, он зарегистрирован в Орле, а также, если стоимость путевки не превышает 1375 рублей в день.

Получить данную соцподдержку можно, если ребенок отправится на базу отдыха «Лесная поляна», в санатории «Лесной» и «Орловчанка», лагерь «Мечта», оздоровительные центры «Елочка», «Сосновый бор», «Космос», «Солнечный» и «Дружба».

В городской администрации отметили, что получить стопроцентную компенсацию за путевки смогут семьи, которые вынужденно покинули зону СВО, а также семьи участников СВО.