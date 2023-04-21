Фото: администрация Орла

В Орле снесут незаконную пристройку к пятиэтажке по улице Тургенева. Такое решение вынес суд.

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил требования управления муниципального имущества и землепользования администрации Орла по освобождению участка общей площадью 10 квадратных метров, принадлежащего на праве общедолевой собственности жителям многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

В декабре 2022 года администрация города добилась сноса незаконной пристройки магазина «СтройСтарт» к пятиэтажке по улице Тургенева, 45. Теперь на месте земельного участка установлено незаконное металлическое сооружение.

По решению суда собственник металлического сооружения должен до 22 мая снеси его и восстановить нарушенные права собственников земли.