Фото: ель Фото: Елена Зябкина

В Орле высадили более четырехсот деревьев. Хвойными красавицами обогатился Парк Победы.

Всего 21 апреля в обновленном парке посадили 450 елей и сосен. Об этом сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Высадка деревьев в областной столице продолжается в рамках поручения губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Так, до 29 апреля в региональном центре должны высадить еще тысячу деревьев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что 18 апреля учащиеся Нетрубежской основной общеобразовательной школы совместно с участковым лесничеством высадили 20 лип в память о героях, погибших в годы Великой Отечественной войны. Аллея Славы будет расти на пришкольной территории.