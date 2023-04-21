Фото: пресс-служба администрации орла

В поселке Глазуновка отремонтируют детский сад после вмешательства прокуратуры. Там протекла крыша, а также испортилось напольное покрытие в пищеблоке.

Проверку в детском саду № 1 поселка Глазуновка провела районная прокуратура. Выяснилось, что крыша в здании протекает. Из-за этого во внутренних помещениях и пищеблоке отслаивается краска и вздувается напольное покрытие.

- Прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании администрации Глазуновского района выделить финансирование на ремонт, а в детском саду № 1 обеспечить проведение необходимых восстановительных работ, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

Требования в суде удовлетворили. Деньги на ремонт были выделены, а все ремонтные работы проведены.