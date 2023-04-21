Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области гибелью 61-летнего мужчины при пожаре заинтересовались следователи. На месте ЧП организовано проведение проверки.

Ранее «Комсомолка» сообщала о произошедшем пожаре в жилом доме в деревне Давыдово Свердловского района. После локализации возгорания было обнаружено тело проживавшего там 61-летнего мужчины.

На месте происшествия уже побывал следователь и осмотрел сгоревшую территорию. Сейчас, по сообщению пресс-службы регионального СУ СК России, специалисты устанавливают причины пожара и другие обстоятельства произошедшего, назначен комплекс судебных экспертиз. По итогу доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

– В связи с участившимися случаями пожаров с летальным исходом следственное управление предупреждает жителей области о необходимости осторожного обращения с огнем. Жители области должны соблюдать правила пользования жилыми помещениями, в том числе строго выполнять правила пожарной безопасности, – оповестили орловцев в СУ СК России по Орловской области.