В Орле состоится фестиваль ГТО

Фестиваль состоится 22 апреля с 9:00 до 14:00. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области.

В нем примут участие сотрудники предприятий и организаций, государственных гражданских и муниципальных служащих Орловской области, представители региональных спортивных федераций в возрасте от 25 до 59 лет.

Участники будут проходить испытания в командах по девять человек. Спортивная программа состоит из тестов комплекса ГТО.

Кроме того, в этот день будут вручены знаки отличия ВФСК ГТО.

Отмечается, что все участники должны быть зарегистрированы на Всероссийском Интернет-портале комплекса ГТО, иметь уникальный идентификационный номер.

В рамках мероприятия будет проведен мониторинг уровня физического развития и физической подготовленности орловцев в возрасте от 25 до 59 лет по результатам выполнения ими испытаний комплекса ГТО.