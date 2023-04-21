В Орловской области 100 человек пострадали от укусов клещей Фото: Елена Зябкина

В Орловской области 100 человек пострадали от укусов клещей. Более четверти из них – дети.

В настоящее время в регионе существует высокая вероятность встречи с опасными членистоногими. Они могут передать орловцам иксодовый клещевой боррелиоз, гранулоцитарный анаплазмоз человека, моноцитарный эрлихиоз. Клещевой энцефалит на территории Орловской области не регистрируется.

Пострадавшие от укусов клещами орловцы обратились в медицинские учреждения в 12 муниципальных образованиях Орловской области. В их числе 28 детей. При этом, по сообщению пресс-службы Роспотребнадзора, случаев заболевания иксодовым боррелиозом не зарегистрировано.

В этом сезоне федеральная служба планирует провести на Орловщине акарицидные обработки на площади 350 гектаров.

Сообщается, что с начала сезона активности клещей Центр гигиены и эпидемиологии провел обследования на площади 70 гектаров и акарицидные обработки на площади 48 гектаров. В частности на территориях Детского и Городского парков в Орле.