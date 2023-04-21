В Орле проходят военно-патриотические сборы «Авангард»

Фото: Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС

С 17 апреля на территории Базы отдыха «Лесная поляна» Среднерусского института управления – филиал РАНХиГС проходит военно-спортивное мероприятие - сборы «Авангард».

Прокачать свои навыки прибыли студенты и старшеклассники Орловской области из Орла, Ливен, Мценска, Орловского муниципального округа, Болховского, Верховского, Глазуновского, Залегощенского, Краснозоренского, Кромского, Малоархангельского, Мценского, Новодеревеньковского, Свердловского, Сосковского, Покровского, Урицкого, Хотынецкого, Шаблыкинского районов. В течение пяти дней они получают знания по строевой, военно-медицинской, тактической, огневой, инженерной, высотно-спасательной подготовке. Кроме того, ребята осваивают азы управления БПЛА, основы радиосвязи, автономного существования и топографии.

Свободного времени у участников практически нет. Плотное расписание дня насыщено полезными знаниями и навыками. Итогом пятидневных сборов станет выполнение зачетных упражнений, тестирование и военно-тактическая игра «СПЕЦНАЗ», где студенты и старшеклассники смогут применить полученные навыки.