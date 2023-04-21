Фото: прокуратура Орловской области

Орловская прокуратура спасла от сноса более 200 деревьев на улице Салтыкова-Щедрина. Разрешения на снос зеленых насаждений аннулированы.

Проверку соблюдения законодательства при планировании сноса деревьев по улице Салтыкова-Щедрина провела орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее администрацией Орла было выдано 34 разрешения на снос 227 деревьев, произрастающих на данной улице. Снос в мэрии обосновали тем, что деревья растут с нарушением требований действующих норм в сфере градостроительства. Для проверки законности выданных разрешений прокуратура организовала обследование зеленых насаждений, отведенных к сносу.

- Установлено, что первоначальное обследование зеленых насаждений Комиссией по зеленым насаждениям при территориальном управлении по Советскому району администрации города проведено неполно, аварийное состояние деревьев достоверно не подтверждено. В результате проверки выводы Комиссии признаны необоснованными, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

В целях пресечения незаконного сноса деревьев по улице Салтыкова-Щедрина в адрес мэра Орла внесено представление. После рассмотрения акта прокурорского реагирования разрешения на снос деревьев аннулированы.

Напомним, ранее Орловский областной суд запретил мэрии сносить рябины на Пионерской. Акты обследования и разрешений на снос деревьев признали незаконными.