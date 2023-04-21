Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в пожаре погиб 61-летний мужчина. Возгорание произошло в жилом доме в деревне Давыдово Свердловского района.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области,

на момент прибытия пожарных открытым пламенем горели дом и рядом стоящее нежилое строение. Пожарным удалось локализовать пожар и не дать ему распространиться на соседний дом и хозпостройки. В результате пожара выгорел дом на 48 квадратных метрах, пристроенная к нему хозяйственная постройка и нежилой деревянный дом.

На месте пожара обнаружены фрагменты тела 61-летнего мужчины.Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 106 раз, из них 79 выездов на ликвидацию возгораний, 90 % из которых на тушение загораний сухой травы и мусора, 27 выездов на различные происшествия и помощь населению.