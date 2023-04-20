Генеральный директор АО «ЭкоСити» Юрий Парахин заявил о приостановке деятельности предприятия

Фото: Юрий Парахин

Юрий Парахин рассказал «Комсомолке» о том, что такое решение было принято из-за утвержденных администрацией Орловской области в конце 2022 года тарифов для участников схемы обращения с отходами.

– Убрали значительную часть расходов на сортировку коммунальных отходов. Одновременно стоимость остатков для захоронения на полигонах выросла в два раза. То есть региональная администрация создала условия при которых ввозить и захоранивать стало выгоднее, а сортировать отходы стало убыточным, – пояснил Юрий Парахин.

По его словам, о созданной проблеме предприятие заблаговременно известило департамент ЖКХ и регионального оператора. В придачу, попытки договориться о выходе из такого положения с чиновниками администрации не привели к положительному результату.

– По моему мнению, их политика в ближайшее время приведет к полному коллапсу рынка обращения с отходами, и, как следствие, социальному напряжению, – высказался гендиректор «ЭкоСити».

Юрий Парахин отметил, что всю информацию он изложил на встрече с прокурором Орловской области Алексеем Тимошиным.

В последние годы перерабатывающее предприятие держалось в списке лучших по России. Показатели завода превышали требования госпрограммы и постановления правительства региона в шесть раз. Как сообщает Юрий Парахин, предприятие было положительно отмечено на федеральном уровне. Перерабатывающая компания предоставляла сотрудникам 210 рабочих мест, а также бесплатное общежитие и столовую для вахтовиков.