Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 13:48

Орловцы передали военнослужащим гуманитарный груз

Помощь также получили и луганские сироты
Елена Зябкина
Фото: пресс-служба орловского облсовета

Фото: пресс-служба орловского облсовета

Орловцы передали военнослужащим гуманитарный груз. Помощь также получили и луганские сироты.

В зону СВО орловские депутаты привезли автомобиль «УАЗ» продукты питания и оборудование – тепловизоры, квадрактоптеры и многое другое. Как сообщает пресс-служба орловского облсовета, первая часть посылок уже передана.

– Первый перегруз нашим землякам состоялся. Они просили передать родным, что у них всё нормально, – сообщил первый заместитель председателя Орловского областного Совета Михаил Вдовин.

Военным также вручили письма, которые написали ученики орловской школы № 35.

Орловские чиновники в ЛНР встретились с детьми и сотрудниками социально-реабилитационного центра. Сегодня там проживают 33 ребенка от 3 до 18 лет, родители которых погибли. Центру передали продукты питания, хозяйственный инвентарь и детские вещи.