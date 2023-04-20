Фото: пресс-служба орловского облсовета

Орловцы передали военнослужащим гуманитарный груз. Помощь также получили и луганские сироты.

В зону СВО орловские депутаты привезли автомобиль «УАЗ» продукты питания и оборудование – тепловизоры, квадрактоптеры и многое другое. Как сообщает пресс-служба орловского облсовета, первая часть посылок уже передана.

– Первый перегруз нашим землякам состоялся. Они просили передать родным, что у них всё нормально, – сообщил первый заместитель председателя Орловского областного Совета Михаил Вдовин.

Военным также вручили письма, которые написали ученики орловской школы № 35.

Орловские чиновники в ЛНР встретились с детьми и сотрудниками социально-реабилитационного центра. Сегодня там проживают 33 ребенка от 3 до 18 лет, родители которых погибли. Центру передали продукты питания, хозяйственный инвентарь и детские вещи.