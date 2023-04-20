Фото: УМВД России по Орловской области

Юные орловцы приготовили пряники для российских бойцов и ветеранов. Также ребята смастерили открытки, в которых написали поздравления с Днем Победы.

В регионе проходит патриотическая акция «Поддержи Героя». В ней участвуют дошкольники и школьники, родители и педагоги, а также волонтеры. Активно мероприятие поддерживают сотрудники Госавтоинспекции. Вместе с детьми взрослые пекут пряники и печенье, которое украшают глазурью в патриотической теме.

Одними из первых в этой акции поучаствовали сотрудники ГИБДД Урицкого района и отряд ЮИД начальной школы имени Зубилина, которая находится в поселке Нарышкино. Вместе с полицейскими ребята выбрали эскизы работ, которые в дальнейшем изобразили на печенье и пряниках. Еще ЮИДовцы подготовили поздравительные открытки с теплыми пожеланиями.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, приготовленные сладости отправятся в зону СВО, а также их передадут ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.