Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на водителя фуры, насмерть сбившего 26-летнего пешехода, завели уголовное дело. Смертельное ДТП произошло 19 апреля на улице Поселковой.

Установлено, что в районе дома № 6 по указанной улице 35-летний водитель автомобиля «ДАФ» сбил 26-летнего парня, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. От удара пешеход упал на автомобиль «Ниссан», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП парень погиб.

В отношении водителя фуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

- Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.