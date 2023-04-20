Фото: Елена Зябкина

В Орле выбрали площадку для проведения «Диктанта Победы». Ей вновь станет модельная библиотека имени Пушкина.

Акция «Диктант Победы» проходит в России уже в пятый раз. Вопросы на историческом испытании в этом году будут посвящены Сталинградской и Курской битвам, блокаде Ленинграда, 80-летию освобождения Донбасса, Нюрнбергскому процессу и другим важным датам. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Для того, чтобы написать «Диктант Победы», необходимо прийти 27 апреля к 12:00 в «Пушкинку» на Комсомольскую, 65. Отметим, что регистрация будет проходить на месте. Также можно заранее оставить заявку в группе библиотеки в ВК. Для этого необходимо указать «Диктант Победы», ФИО, возраст и номер телефона для связи.