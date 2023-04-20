Фото: Нина Соколова
В орловской деревне установят дополнительный мусорный контейнер после прокурорской проверки. Из-за его отсутствия образовалось захламление территории.
Как обращаются с отходами производства и потребления в деревне Черкасская, выяснила прокуратура Кромского района. Было установлено, что в населенном пункте не хватает контейнеров для сбора мусора, которым захламлена территория.
По информации прокуратуры Орловской области, в связи с выявленными нарушениями прокурор района внес главе Стрелецкого сельского поселения представление.
По результатам его рассмотрения все нарушения были устранены. В деревне установили дополнительный контейнер для сбора ТКО.