Фото: пресс-служба орловского облсовета

Орловская область отправит в зону СВО два новых «УАЗа». Об этом сообщила пресс-служба орловского облсовета.

Помимо автомобилей на фронт отправится и крупный гуманитарный груз, который собрали при участии неравнодушных жителей региона, а также депутатов Орловского областного Совета и сотрудников и семей бойцов «Росгвардии».

– Стало уже традицией, что раз в две-три недели отправляем нашим ребятам всё самое необходимое. В ближайшее время в сторону зоны проведения специальной военной операции отправятся укомплектованный гуманитарным грузом автомобиль, – рассказал председатель облсовета Леонид Музалевский.

Орловские чиновники также подготовили к поездке продукты питания и необходимые вещи для Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, который находится в Луганской Народной республике. Сейчас там прибывает 33 ребенка, все они остались без родителей.

Помимо этого, военным передадут освященные пасхальные куличи, большую емкость для питьевой воды, продукты питания и оборудование.