На Всероссийском совещании по итогам ОЗП 2022-2023 годов Министр энергетики РФ вручил Игорю Маковскому орден Мужества

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20 апреля 2023 года под председательством руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, Министра энергетики РФ Николая Шульгинова состоялось Всероссийское совещание «Об итогах прохождения субъектами электроэнергетики и объектами ЖКХ отопительного сезона 2022-2023 годов, актуальных вопросах функционирования электроэнергетической отрасли».

В рамках совещания Николай Шульгинов в соответствии с указом Президента России Владимира Путина вручил орден Мужества за личное руководство мероприятиями по надлежащему, бесперебойному электроснабжению потребителей на территории Российской Федерации при проведении Специальной военной операции, в том числе непосредственно в период боевых действий, генеральному директору ПАО «Россети Центр» Игорю Маковскому.

«Россети Центр» занимаются восстановлением электросетевой инфраструктуры в новых российских регионах, в том числе в Мариуполе. В тесной связке с властями данных территорий Игорь Маковский непосредственно на месте организовывал работы по обеспечению надежного электроснабжения жителей и стабильной работы энергообъектов Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Работа энергетиков не всегда оценивается правильно обывателями, но на государственном уровне оценивается по достоинству. Никогда еще орден Мужества мы не вручали, тем более энергетикам. Игорь Владимирович отличался от всех наших энергетиков, которые работали на приграничных территориях, на территориях новых субъектов, в тяжелейших условиях, боевых условиях, поэтому награда абсолютно заслуженная», – подчеркнул Николай Шульгинов.