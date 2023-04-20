Услугами центров занятости по социальной адаптации воспользовались более 200 орловцев

Всего с начала этого года услуги по социальной адаптации получили 204 безработных. Еще 74 орловцам была оказана психологическая поддержка.

За 2022 год было оказано 902 услуги по социальной адаптации безработных и 902 услуги по психологической поддержке. В общей сложности, после получения этих услуг в прошлом году работу нашли более половины обратившихся за помощью – 620 человек. На профессиональное обучение пошли 503 орловца.

Как сообщает пресс-служба правительства Орловской области, занятия по социальной адаптации обычно групповые. Человек получает услугу, находясь рядом с людьми, у которых тоже есть проблемы. Специалисты службы занятости на занятиях обучают безработных орловцев навыкам активного, самостоятельного поиска работы, составлению резюме, учат эффективно презентовать себя на собеседованиях с работодателем, в том числе и в телефонных переговорах.

Помимо этого, профессиональные психологи предоставляют человеку необходимую моральную поддержку. Организуются индивидуальные психологические консультации и групповые психологические тренинги.