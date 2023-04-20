Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловским школьникам преподали урок мужества. Занятие провели представители патриотических поисковых объединений.

Мероприятие прошло в лицее № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина города Орла в День единых действий в память о жертвах преступлений против советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

О своей работе ученикам 9-11 классов рассказали представители патриотических поисковых объединений Центра детского и юношеского технического творчества, туризма и экскурсий Олег Балакин, Сергей Невров и Сергей Фролов. В частности, подростки узнали о том, как проходят раскопки и подъем останков солдат, по каким опознавательным знакам можно установить имя бойца, сколько времени и сил уходит на экспедиции.

После этого школьникам провели экскурсию по выставке стрелкового оружия Красной Армии, экспонатов времен ВОВ, найденных на территории Орловщины.

В завершение мероприятия его участники создали петицию-обращение, оформленную в виде плаката: «Помнить, чтобы не повторилось».