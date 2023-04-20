В орловском Сквере Семьи установят новый общественный туалет. Депутаты горсовета обсудили проблему недостаточного числа уборных в городе.

На данный момент в Орле числится 13 общественных туалетов, 15 надворных санитарных установок, 14 биотуалетов. А в соответствии с режимом работы ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной» на ярморочных площадках устанавливаются мобильные туалетные кабины.

Как сообщает пресс-служба орловского горсовета, в этом году планируется установить один модульный туалет в Сквере Семьи.

Вместе с этим, депутаты сочли количество общественных туалетов недостаточным для областного центра. Поэтому администрации города было рекомендовано проработать вопрос общественных туалетов и рассмотреть возможность строительства уборных, в том числе для маломобильных групп населения.

Кроме того, администрацию попросили улучшить информирование орловцев и гостей города о местах размещения общественных туалетов.