Фото: Елена Зябкина

В Орле появится более 100 новых парковочных мест. Все они будут размещены на Комсомольской улице.

Об изменениях после капремонта сообщил телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

Известно, что для автомобилей организуют заездные карманы по четной стороне дороги. Проект капремонта разработан так, чтобы организовать дополнительные карманы для парковки «елочкой». Ремонт одной из центральных улиц Орла ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Помимо этого, в рамках капитального ремонта улиц будет обновлена зеленая зона. К уже существующим аллеям добавят 270 новых взрослых саженцев.