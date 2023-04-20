В Орле пройдет показ документального фильма «Меня приводит в движение свет»

Фото: кадр из фильма «A lumine motus/Меня приводит в движение свет»

22 апреля, в Международный день Земли, в Орле и еще 22 городах России состоится премьера документального фильма московского режиссера Светланы Быченко «A lumine motus/Меня приводит в движение свет».

Режиссер обещает, что зрители фильма смогут увидеть, как борются, чувствуют, видят и даже будто бы слышат растения. Лента покажет, что насекомые, лягушки, пауки — все со своим характером, и их жизнь наполнена яркими и завораживающими событиями.

Увлекательное путешествие в мир цветов и насекомых снимали на протяжении двух лет. Кино было сделано в стиле макросъемки, чтобы достоверно передать природные спецэффекты. Съемки проходили в заповеднике "Белогорье", в Липецкой, Псковской областях, в "Ботаническом саду" МГУ, а также в заповеднике "Воронинский".

Камеры в фильме двигаются за божьими коровками, улитками, следят за раскрытием первоцветов, и даже опускаются под воду. Все это и не только орловцы смогут воочию увидеть 22 апреля в 11.05 в кинотеатре «ГриннФильм» по адресу Кромское шоссе, 4. Возрастное ограничение 6+.