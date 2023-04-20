Фото: Орловская филармония Фото: Елена Зябкина

В Орловской области будут популяризировать филармоническую музыку. Соответствующее распоряжение дано региональным правительством.

В рамках программы по развитию и популяризации филармонической музыки в 2023-2027 годах планируется создание виртуальных концертных залов в муниципалитетах Орловской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этих целях организуют участие учреждений культуры в конкурсном отборе на предоставление межбюджетных трансфертов.

Кроме того, планируется модернизировать инфраструктуру концертных площадок: внедрить новые технологи, IT-технологии, оснастить современным оборудованием и техникой. Приобретут и оборудование, необходимое для оснащения виртуальных концертных залов. Здания учреждений культуры обещают капитально отремонтировать.

В планах также проведение гастролей коллективов Орловской государственной филармонии в муниципальных образований региона.