Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в течение часа сгорели два дома и постройка. Причины пожаров устанавливают специалисты.

Возгорание нежилого дома в деревне Гранкино Троснянского района произошло около часа дня 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Когда пожарные прибыли на место, кровля здания уже горела открытым пламенем, также существовала угроза распространения огня. В результате пожара выгорела кровля. Пострадавших в помещении спасатели не обнаружили.

Примерно в то же время сотрудникам МЧС сообщили о возгорании деревянной хозпостройки и нежилого дома в селе Архангельское Урицкого района. На момент прибытия пожарных горели кровля нежилого дома и хозпостройка по всей площади открытым пламенем. По итогу деревянное строение и кровля нежилого дома полностью выгорели. Пострадавших в зданиях не оказалось.