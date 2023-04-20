В Орле в течение апреля запустят четыре фонтана. Большинство из них начнут работу на этой неделе.

В областном центре стартовал процесс расконсервации фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

До конца этой недели начнут работать три фонтана. В сквере «Юность» напротив завода имени Медведева фонтан уже расконсервирован. До 22 апреля фонтан планируют запустить на бульваре Победы, на площади Содружества — до 21 апреля.

Последним жителей Орла начнет радовать своей живительной свежестью фонтан в Горпарке, его должны пробудить от спячки до 30 апреля.

В мэрии отметили, что контракт по содержанию и техническому обслуживанию каждого фонтана заключается на полгода. Консервация объектов по традиции начнется с конца октября.