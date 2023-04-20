Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орле сгорел жилой дом. Пожар случился на улице Калужской в областном центре.

О возгорании пожарным стало известно 19 апреля около полуночи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

На момент прибытия пожарных горела кровля открытым пламенем по всей площади. Помимо этого, существовала угроза распространения огня на рядом стоящие жилые дома.

В результате пожара полностью сгорела кровля дома. Причину пожара и материальный ущерб в настоящее время устанавливают специалисты.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области ликвидировали 72 возгорания, большая часть из которых приходится на опал сухой травы и загорания мусора.