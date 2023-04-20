Фото: Сергей Лежнев

Орловцы собрали более двух тонн гуманитарной помощи для участников СВО. Посылку доставили на фронт.

Ценный груз из дополнительного обмундирования и специальных приборов весом в 2,4 тонны отправили танкистам, которые присылали видео обращение на имя губернатора. Об этом рассказал в соцсетях советник губернатора Сергей Лежнев.

Кроме того, военным доставили квадрокоптер с ноутбуком, тепловизор, фонари, газовые плиты, тактические перчатки, тактическую летнюю форму танкиста и обувь, маскировочные сети, бензопилы, лопаты, УШМ, сварочный аппарат, гвозди, топоры, болгарки, шуруповерты, инвертор сварочный, а также спреи от комаров и клещей, машинки для стрижки, предметы личной гигиены, разные медикаменты и продукты питания.

– Спасибо всем причастным к сбору этого и многих других грузов! Мы ни на день не останавливаем эту работу, важность которой невозможно переоценить. Без тыла нет победы, – поблагодарил орловцев Сергей Лежнев.