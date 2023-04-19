Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

В Орле задержали драгдилера с 200 свертками наркотиков. Мужчине грозит тюрьма за покушение на сбыт крупной партии запрещенных веществ.

Полицейские с поличным задержали 22-летнего мужчину, который извлек из тайника и хранил при себе полиэтиленовый сверток, содержащий 200 пакетиков, обернутых изолентой. Вещество в свертках оказалось метадоном общей массой 85,23 грамма.

– В отношении данного лица следственным отделом ОП №1 (по Железнодорожному району) УМВД России по городу Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 30, частью четвертой статьи 228.1 УК РФ, – рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Как выяснили в последствии полицейские, мужчина приобрел запрещенное к обороту вещество бесконтактным способом для последующего распространения.