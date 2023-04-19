В девяти районах Орловской области увеличилось производство молока и яиц Фото: Елена Зябкина

В девяти районах Орловской области увеличилось производство молока и яиц. Выросли и объемы изготовления мяса.

Данные о состоянии животноводства в сельхозорганизациях Орловской области в январе – марте 2023 года предоставил Орелстат.

Так, по расчетам статистов, на первое апреля 2023 года стадо крупного рогатого скота сельхозорганизаций насчитывало 129,0 тысяч голов (118,2% к первому апреля 2022 года), в том числе коров – 34,1 тысяч (103,1%), свиней – 983,0 тысяч (116,6%), овец – 2,9 тысяч (81,5%) и птицы – 1929,1 тысяч голов (99,8%).

При этом, в первом квартале текущего года произведено 84,5 тысяч тонн скота и птицы на убой (148,1% к аналогичному периоду 2022 года), 27,6 тысяч тонн молока (98,3%) и 5,2 миллионов штук яиц (106,0%). Объемы производства мяса также выросли. Крупный рогатый скот на 12,1%, свиньи на 66,6%, птица на 5,8%.

Надой молока на одну корову в сельхозорганизациях в этом году составил 1576 килограммов, что соответствует прошлому году. Продуктивность коров увеличилась в девяти муниципальных образованиях, при этом самый высокий надой получен в Верховском районе.

В птицеводческих организациях от одной курицы – несушки получено в среднем по 56 яиц.