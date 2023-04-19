Фото: костер Фото: Елена Зябкина

В Орловской области ввели особый противопожарный режим. Он начал действовать с сегодняшнего дня.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте регионального правительства.

На период действия особого противопожарного режима ограничивается посещение лесов гражданами, вводится запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ на определенных участках. Также в этот период времени запрещено использование открытого огня на землях поселений и городских округов, территориях садоводческих и огороднических товариществ, полосах отвода линий электропередач, железнодорожных и автомобильных дорог. Кроме того, в регионе будут приняты дополнительные меры, препятствующие распространению пожаров.

За нарушение требований пожарной безопасности орловцев могут привлечь к административной ответственности.