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В Орловской области не освящено более 270 дорог, ведущих к детским учреждениям. Всего в регионе к детским садам и школам ведут более 400 подходов.

Такую информацию сообщили на заседании профильного комитета горсовета.

По мнению начальника городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Никиты Митряева, работы осложняются отсутствием самого определения «подходов к образовательным организациям». Это затрудняет расчет их протяженности.

Кроме того, некоторые подходы проходят через дворы, поэтому у мэрии отсутствуют правовые основания на работы.

– Для определения ориентировочной стоимости работ по обустройству уличного освещения жилых массивов, ведущих к объектам образования, в среднем принималась протяженность участка в 200 метров. На основании этого общая протяженность составляет 52 километра, ориентировочно стоимость выполнения работ составит 86,9 миллиона рублей, – рассказал Никита Митряев.

В итоге к 16 мая депутаты рекомендовали администрации предоставить в горсовет программу по освещению подходов и подъездов к школам и детсадам, а также улиц частного сектора.